人工智慧全球熱 台灣不落人後年砸2億

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人工智慧（AI）時代來臨，不少過去「不可能的任務」一一實現。科技部長楊弘敦昨指出，去年啟動4年旗艦計畫，每年投入2億元推動前瞻技術研究；目標明年起投資增為每年10億元，並率先應用於智慧機械與長照領域。

人工智慧科技於全球掀起熱潮，去年包括Alpha Go打敗南韓棋王、Tesla自動駕駛系統載病患就醫，以及預測美國總統大選、改善癌症診斷等創舉，過去不可能的任務一一實現。

科技部指出，去年著手推動為期4年「人工智慧及深度機器學習專案」，共核定13件學研計畫，涵蓋深度機器學習方法、電腦視覺及多媒體、健康照護與智慧機器人等4個應用領域。

去年底，科技部也啟動「數位經濟前瞻技術研發與應用」旗艦計畫，聚焦AI晶片、AR／VR虛擬擴增實境、大數據、金融科技與區塊鏈研究，2020年前每年投入約2億元經費，補助學研機構進行前瞻技術研究、加強產學研鏈結。

楊弘敦指出，各國發展人工智慧仍於起步階段，台灣不落人後，今年將邀經濟部、衛生福利部、交通部等涉及人工智慧應用的部會，跨部會研議並爭取立委認同，攜手明年起每年投資增至10億元，加速台灣人工智慧發展。

楊弘敦也說，目前人工智慧預計投入機械產業、物聯網、大數據等面向，同時因應國家政策，可望率先應用於智慧機械、長照領域。

科技部指出，美國白宮去年10月公布人工智慧報告，隨即於11月9日召開「人工智慧專家座談會」，邀集學界、法人與產業界與會，各方分別就AI國際趨勢、國內能量盤點、勞動市場、經濟、倫理、政策等各面向加以討論。

科技部指出，今年在行政院科技會報協助下，將訂定我國人工智慧發展藍圖，加速推動國家級人工智慧發展，促進相關產業發展、轉型升級，並提升相關產業整體國際競爭力。

(中時)