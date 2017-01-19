不老騎士揮毫送春聯 墨寶「流淚」笑稱風調雨順
迎接幸福雞年，台中大雅區公所上午舉辦贈春聯活動，邀請不老騎士王中天現場揮毫，免費贈送給洽公民眾。區長李順彬表示，市長林佳龍任內投入大雅區的建設經費已逾百億元，雞年新春喜氣洋洋，象徵迎接大雅幸福美好的未來。
王中天曾在80歲高齡時騎機車環島，被譽為不老騎士，他也寫了一手好書法，得意門生吳義馴、林忠銘與公所員工陳友誠、義工林妙蘭等5位書法老師，上午在區公所1樓聯袂揮毫，分享新年吉祥喜氣。
豐原區戶政事務所也舉辦「2017金雞報喜揮毫迎春送春聯」活動，邀請台中市書法協會6位名家共襄盛舉。由立委江啟臣服務處主任江紅、市議員翁美春、陳清龍、民政局副局長盧政遠等人共同開筆題字，寫下「金雞報喜、豐戶大吉」，為名家揮毫贈春聯活動揭開序幕。
陳清龍寫下氣勢如虹的「大」字，不料墨汁沾太多，還沒晾乾就急著拿起，造成字體「感動得流淚」，他笑稱「這代表來年風調雨順啦！」豐原區戶政所主任林豪爵表示，每位名家字體各具風格、筆勢和韻味，即日起洽公民眾皆贈送書法家陳冠宏以象形字書寫設計「吉運大開紅包福袋」，送完為止。
和平分局喜迎新年，邀請中部地區書法名家，上午在雙崎派出所前舉辦「揮毫贈春聯活動」。和平分局表示，張貼春聯除增加節日的喜慶氣氛，並能宣揚書法與陶冶性情，現場還宣導春節期間加強「治安平穩」、「交通順暢」及「服務熱心」等安全維護工作，提供全民愉快過好年。
(中時)
關鍵字：王中天、書法、金雞報喜揮毫迎春送春聯、不老騎士
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