談一例一休 宣明智：可再彈性一些
一例一休引發勞資雙方爭論不休，聯電榮譽副董事長宣明智今(19日)認為，社會應該好好溝通，政府應該兼顧彈性與經濟發展，但是事前溝通不足，事後才亡羊補牢，願意與蔡總統當面談，將三輸變成三贏。
「一例一休並未直接衝擊到公司，但是仍有間接影響。」宣明智指出，政府欲推動一個好的制度，應該是創造更多業務量、僱用更多的員工，朝這方向去思考，可能會更好。儘管一例一休未衝擊自己的公司，但是造成員工不便，還是多少受到間接影響。
宣明智認為，彈性是重要關鍵，例如服務業、醫療業，「不能說跨過禮拜天就不開刀」諸如此類，員工有多的休息時間，鼓勵他們休假，讓員工更健康絕對是好事。理想上，台灣是先進的國家、所有的人都有最好的環境，不過此目標卻非一步就能到位，過程中有很大的探討空間。
宣明智指出，政府在訂定一例一休之時，已經做了很多溝通，但是現在看起來，卻也顯示並沒有很充足。所以現在才又在做大規模溝通，現在應該鎖定一些目標，保留有利的部分、妥善探討困擾部分，把這問題解決掉。
宣明智也談到，很願意與蔡英文總統面對面溝通，因為員工健康也是企業很關懷的事，我們願意去照顧員工。現在應該也取得各方很充分的意見，因為大家都在關注，第二層溝通也獲得各方重視，下一步希望一例一休在兼顧彈性與經濟發展下，如何把三輸變三贏？讓全民皆輸變成全民皆贏，這可以做得到。
(中時)
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