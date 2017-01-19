不只骨盆撕裂！傳劉德華脊椎也傷 現靠止痛藥
天王劉德華（華仔）昨(18日)傳出在泰國拍廣告時不慎墜馬，公司第一時間證實病情「盤骨（骨盆）有撕裂傷」，今港媒則爆劉德華不只骨盆受傷，脊椎部分也有傷，且傷口相當疼痛，目前只能靠止痛藥止痛。
劉德華今凌晨搭醫療專機返港，隨後被送進養和醫院治療，稍早香港《蘋果日報》報導，醫生建議劉德華打石膏，就可免去手術，但由於先前經驗，使他比較偏好看跌打門診，因此劉德華拒絕打石膏，打算出院後改看跌打。
至於劉德華的傷勢，除了第一時間公開的骨盆撕裂傷外，報導指出華仔脊椎部分也重創，目前得吃止痛藥，醫師要求他留院觀察，且須全面休養3個月，等傷口復原後，再改做物理治療，而朱麗倩昨隨劉德華返港後，目前仍在院中一手擔起照顧丈夫的責任，暫時謝絕親友探病。
(中時電子報)
關鍵字：劉德華
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