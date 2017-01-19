119消防演習 宜蘭模擬醫院遭縱火
宜蘭縣消防局為了熟悉醫院防災與大量傷病患疏散流程，今(19日)在陽大醫院模擬急診室遭縱火，火勢迅速蔓延，現場濃煙密布，消防局動員多組水線配合雲梯車高空灌救，再以繩降、關東梯等器具將人員救出，過程相當逼真。
演練內容假想有民眾埋怨醫療服務不符預期，到急診室丟擲自製汽油彈，引發熊熊烈焰，院方自衛消防編組先以乾粉滅火器、消防栓試圖控制火勢，同時通報消防局到場支援。由於院內求診民眾遭濃煙嗆傷，院方也立即啟動大量傷病患機制，在院外空曠處開設初級傷檢站，安置傷患。
消防車陸續抵達現場，火勢也已蔓延到室內，許多受困民眾紛紛跑出樓頂露台求援，消防員一方面佈設多條水線射水，另方面也升起雲梯車從高空同步灌救。救助隊員也架設繩索將頂樓重傷民眾送至二樓平台，再透過關東梯搬運至一樓，由救護車後送。
精彩的演練過程，讓觀禮席的幼兒園學童看得驚呼連連，每雙小手不斷賣力鼓掌，還有學童與身旁同學表示「好帥！我以後也要當消防員救人。」大家你一言我一語，簡直將消防員當成超級英雄般崇拜。
消防局長徐松奕表示，年節將至，藉由消防搶救演習，提醒民眾注意居家與公眾環境的消防避難逃生觀念，隨時做好各項防災準備與應變技能，希望大家都能平安過個好年。
(中時)
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