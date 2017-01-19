土庫鎮農會不公布候選號次 民進黨批選務不公
土庫鎮農會完成代表參選號次抽籤，欲角逐總幹事的林瑞雄等人指控，該會透露號次給「自己人」還提供選舉人名冊，卻不讓民進黨推出的參選人知道，有瀆職違法之嫌。面對質疑，選務人員前後說法不一，讓大家聽得霧煞煞。
土庫鎮農會共有68人登記參選農民代表，應選45人，其中謝萬來、楊進福、李正義、黃明對等28人親綠，將挺林瑞雄挑戰現任的黃萬聰競逐總幹事。該會昨日已完成參選人資格審查並抽出號次。
「籤都抽完了，我們竟然都不知道」林瑞雄指出，他們都沒接到抽籤通知，到底抽到幾號也不知道。楊進福上午到農會要問自己抽到幾號，兼任選務主任的會務主任楊美雲說不能透露，因為這樣會違法。
縣議員顏旭懋表示，奇怪的是，既然透露號次是違法，另40個對手竟然都知道，而且還有選舉人名冊，18日就開始積極拜票，顯然有農會的人洩露，檢調應介入調查瀆職及洩密。
下午顏旭懋、林瑞雄率20多登記參選的農民一起去農會要問個清楚，楊美雲解釋選務流程，因送出去的審查資料尚未獲雲林地檢署及縣府回覆，號次只是預抽，如果地檢及縣府回覆審查資格有問題，將於本月26日再抽一次，若無便照預抽號次，2月10日公布候選人名單及號次，也會以書面通知各候選人。
對於透露號次係違法一事，楊美雲改口若參選人持身分證印章來問，他們會告知。至於選舉名冊及候選號次外洩，他表示不知情，也不知有無違法。
「連這種小動作也要搞」，顏旭懋等人痛斥相關人員未秉持選務中立原則，對農民很不公平。經縣農業處請示農委會，上級指示號次可以公布。
(中時)
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