學測特殊考生 可申請自備輔具應試

學測明天登場，今年共359名特殊生，其中129人在台大應考。台大表示，除了盲用電腦、語音播題等協助，也有考生申請自備口袋型擴視機、放大滑鼠等輔具應試。

106學年大學學科能力測驗將於20、21日登場，12萬8759名考生報考，其中包含359名身心障礙考生報名，今天下午2時至4時開放學測考生查看試場座位。

負責特殊考生試務的台大教務處註冊組主任洪泰雄表示，今年有129名身心障礙考生在台大應考，包括自閉症、亞斯伯格症、妥瑞氏症、學習障礙、情緒障礙、肢障、聽障、視障、腦性麻痺等。

為了協助特殊考生應試，洪泰雄表示，台大分區也提供盲用電腦、點字機、檯燈、錄音設備、語音播放器等輔具，供考生使用，例如有學習障礙的考生，就可搭配電腦和語音播放器來播放試題。

考生也可事先申請自帶輔具，洪泰雄指出，今年就有考生申請自帶口袋型擴視機、立體算盤、放大滑鼠等輔具，用來放大試題文字或協助計算等；若考試前遭逢交通事故或生病等突發傷病，可申請應考服務，如安排到低樓層、方便應試的座位、人數較少的試場應試，或申請特殊桌椅、使用A4代用答案卡作答等協助，但一律不延長應考時間。1060119

(中央社)