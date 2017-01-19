學測特殊考生 可申請自備輔具應試
學測明天登場，今年共359名特殊生，其中129人在台大應考。台大表示，除了盲用電腦、語音播題等協助，也有考生申請自備口袋型擴視機、放大滑鼠等輔具應試。
106學年大學學科能力測驗將於20、21日登場，12萬8759名考生報考，其中包含359名身心障礙考生報名，今天下午2時至4時開放學測考生查看試場座位。
負責特殊考生試務的台大教務處註冊組主任洪泰雄表示，今年有129名身心障礙考生在台大應考，包括自閉症、亞斯伯格症、妥瑞氏症、學習障礙、情緒障礙、肢障、聽障、視障、腦性麻痺等。
為了協助特殊考生應試，洪泰雄表示，台大分區也提供盲用電腦、點字機、檯燈、錄音設備、語音播放器等輔具，供考生使用，例如有學習障礙的考生，就可搭配電腦和語音播放器來播放試題。
考生也可事先申請自帶輔具，洪泰雄指出，今年就有考生申請自帶口袋型擴視機、立體算盤、放大滑鼠等輔具，用來放大試題文字或協助計算等；若考試前遭逢交通事故或生病等突發傷病，可申請應考服務，如安排到低樓層、方便應試的座位、人數較少的試場應試，或申請特殊桌椅、使用A4代用答案卡作答等協助，但一律不延長應考時間。1060119
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。