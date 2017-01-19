知識成關懷力量 大掃除舊書也能做公益

我要評比

年節大掃除，舊衣物可捐給慈善機構，那舊書呢？聯合勸募與二手書店舉辦「閱讀捐」，只要捐出二手書，書店就會以估價金加碼20%捐出，作為弱勢兒少服務經費。

聯合勸募協會表示，書籍因為涵蓋不同知識層面，也牽涉個人興趣與喜好，一般民眾若單純將舊書捐給社福團體，不一定能完整發揮每本書的功用。

為此，聯合勸募與雅博客二手書店合作舉辦「閱讀捐」捐書募款計畫，不只讓原本可能變成資源回收舊書找到新的有緣人，還會將舊書的估價金加碼20%捐出，作為聯合勸募支持弱勢兒少服務計畫經費，讓知識成為力量。

聯合勸募指出，「閱讀捐」募款計畫即日起開始至4月30日，大台北地區（台北市及新北市）捐書超過30本以上，雅博客將提供到府收書服務，非大台北地區，可與雅博客收書專員聯繫確認後，透過郵運方式估價收書。

若為少量書籍，可直接前往雅博客門市捐贈，「閱讀捐」活動詳情可上網站（https://goo.gl/9mfolI）查詢，或洽詢收書服務專線（02-2362-8298、8660-8611）。1060119

(中央社)