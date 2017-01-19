陸專家報告 美製造業成本或低於中國

台灣智庫諮詢委員董立文19日引述大陸學者的報告指出，中國製造業成本優勢已基本喪失殆盡。

台灣智庫諮詢委員董立文19日在一場研討會上，引述大陸學者的報告指出，中國製造業成本優勢已基本喪失殆盡，川普只要略施保護主義小技，就可能對中國形成非常有效的打擊，過去對中美兩國製造業成本的認知，很可能已過時而脫離現實。

董立文19日指出，儘管一般輿論認為，大家討厭川普以及它造成美國分裂，但是全球企業界似乎並不這麼想。目前初估，川普已經創造2.4兆台幣的投資美國金額與114萬個工作機會，這個數字隨川普上台後還會增高。

董立文引述中國人民大學國家發展與戰略研究院研究員楊其靜，在《政策簡報》刊物2016年11月號上發表了一篇題為《特朗普當選，中國面臨巨大挑戰》的文章，警示中國高層，美國當選總統川普上台意味著中國面臨「前所未有的挑戰」。

他根據該文章指出，川普是個超級挑戰者，可能不會像歷屆美國總統那樣最終向中國妥協。而現在中國製造業成本優勢已基本喪失殆盡，川普只要略施保護主義小技就可能對中國形成非常有效的打擊。強化對中國在政治經濟軍事上的地緣政治圍堵，會使得中國面臨不穩定的外部環境而促使厭惡不穩定風險的資本流出中國而流向美國。

他指出，中美兩國製造業成本的認知很可能已過時而脫離現實，在中國生產，除了看得見的政府稅收的成本外，還有大量看不見的成本，包括腐敗、亂收費用等，所以在中國生產是蠻痛苦的，文章認為，中國商人非常精明，經過計算後會發現，在美國生產成本確實可能比中國低，那麼就會出現中國資金向美國的大量移動，會從現在通過投資移民、洗錢等假投資變成真投資，那時就會產生大量中國資金向美國的倒流。這會對中國的經濟造成極大震動，可以說是雪上加霜。

根據楊其靜的資料，中國的工資增長率遠超過勞動生產率。自1997年以來實際工資年增長率超過10%，而實際勞動生產率平均增長率僅為2.5%，近年甚至已出現停止增長的跡象。相反，美國的情況則是，勞動工資增長停滯甚至下降，但製造業的實際勞動生產率增長非常顯著。此外，中國逐年加大對進口石油天然氣的依賴，而美國卻因頁岩氣革命變成了世界上最大的能源生產國。

(旺報)