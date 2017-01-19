日擬提法案：允許自衛隊向外供應二手裝備

據共同社報導，日本政府相關人士19日透露，政府初步決定在20日開幕的例行國會上，提交旨在允許向他國無償或低價提供自衛隊所持二手防衛裝備品的相關法案。主要以菲律賓和越南等在南海問題上與中國存在主權問題的部分東協（ASEAN）成員國為對象，力爭推進防務合作並提高能力。

日本的現行法律就國有財產規定，若沒有妥善的對應價格，不得轉讓和外借資產。政府相關人士稱，相關法案將新設作為例外規定的特殊規則，讓提供自衛隊二手裝備成為可能。裝備品的範圍包括船舶與飛機，但不包括武器彈藥。

(旺報)