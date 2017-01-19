北韓新造2洲際飛彈 金正恩今年首下部隊視察
韓聯社引述朝中社19日報導，北韓勞動黨委員長金正恩視察了人民軍第233部隊直屬區分隊，並檢查訓練戰備情況。這是近期北韓製造了2枚新型洲際彈道飛彈後，金正恩今年首次對部隊進行視察。
金正恩視察了官兵們的寢室、理髮室、浴室、伙房後表示，爲了讓士兵們專心訓練，應及時解決在操練和軍營生活中出現的問題。金正恩還表示，區分隊肩負著重任，並提出了幾項備戰任務。
北韓人民軍總政治局長黃炳誓、總參謀部第一副總參謀長兼作戰總局長李永吉隨同金正恩視察。金正恩向官兵們贈送雙筒望遠鏡和自動步槍、機槍後，一起合影留念。
韓國北韓大學院大學教授梁茂進表示，在美國新政府即將成立之際，金正恩今年首次視察軍隊，旨在提振官兵士氣，同時對外展現北韓已做好和美國進行對話或對抗的準備。專家們預測，考慮到北韓近期製造了2枚新型洲際彈道飛彈（ICBM）並不斷以射彈威脅，金正恩將繼續視察軍隊。
(旺報)
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