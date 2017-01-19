全美最高薪市長 舊金山華裔市長李孟賢
(中央社記者張克怡舊金山18日專電）美國各城市市長薪酬差距相當大。根據一份最新的報告顯示，舊金山華裔市長李孟賢以28萬9000美元年薪(相當於910萬台幣），榮登全美最高薪市長寶座。
第2名為洛杉磯市長賈西迪（Eric Garcetti），年薪23萬8000美元(相當於750萬台幣)。年薪最低的是北卡羅來納州溫斯頓賽勒姆市（Winston-Salem）市長瓊尼(Allen Joines)，薪酬僅1萬3000美元 (相當於41萬台幣）。
這項根據全美60個主要城市市長年薪的調查報告是由「美國城市商業雜誌」（American City Business Journals）所完成。
報告分析顯示美國公職薪酬的差距相當大，尤其是男女市長的年薪差距。年薪排名前10名的市長中只有一位女市長。
另外，60位市長的平均年薪為12萬5078美元。2/3的年薪超過10萬美元，7位超過20萬，但也有8個大城市的市長年薪不到4萬美元。
報告指出，雖然城市人口多寡是決定市長年薪最主要因素，但年度支出也是關鍵之一。
舊金山市人口排名全美第12，市府年度支出總額為全美第4。64歲的市長李孟賢以年薪28萬9000美元成為全美最高薪市。
休士頓市長年薪23萬5000美元，名列第3。全美消費指數最高的紐約市市長以22萬5000美元年薪排名第4。1060119
(中央社)
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