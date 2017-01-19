制服控往這看！　桃警力展示氣勢浩大

市長鄭文燦校閱警力，保大霹靂小隊雄壯威武。（葉臻攝）

市長鄭文燦校閱警力，分局長帶頭敬禮。（葉臻攝）

市長鄭文燦校閱警力，經過警用重機。（葉臻攝）

市長鄭文燦校閱警力。（葉臻攝）

警用重機帶頭閃燈返回崗位。（葉臻攝）

桃園市警局今天下午舉辦加強春節期間安全維護警（民）力展示校閱，共有500名警察、消防、憲兵和民力排排站在市府前廣場，聲勢壯大，一排排警車和重機更是氣勢磅礡。鄭文燦表示，今年的春節安全活動總共有15天，將從今天晚上10點開始到2月24日晚上12點為止，並以治安平穩、交通順暢和服務熱心為3大主軸，打造讓市民安心、安定、安全的優質桃園，警車隨後則閃燈，整齊的鳴笛返回崗位。

(中時)