用詩歌認識中亞 台灣戲曲中心主辦亞太詩歌樂舞系列

阿爾泰樂團是蒙古深具代表性的民族樂團。(傳藝中心提供)

由國立傳統藝術中心主辦的台灣戲曲中心「試．戀戲曲」開春系列，將自即日起推出「亞太詩歌樂舞」系列，率先邀請中亞國家哈薩克、吉爾吉斯、烏茲別克及蒙古的音樂名家及重要無形文化資產來台，拓展台灣戲曲音樂與全球文化的連結與交流。

傳藝中心委託中亞文化研究者郭麗敏策劃，透過詩詞、歌謠、器樂、舞蹈帶大眾去認識崛起中的中亞國家，來台的藝術家包括蒙古電影「黃狗的家」及「哭泣的駱駝」編曲，知名音樂家達格旺先生(Ganpurev Dagvan)及「蒙古箏皇后」孟和額德尼(Munkh-Erdene Chuluunbat)率領的「阿爾泰樂團」；哈薩克國家榮譽藝術家胡賽諾夫先生(Yedil Khussainov)率領的「克魯倫樂團」及獨唱家阿伊薩女士(Aizat Karabekova)，吉爾吉斯國家榮譽歌手薩拉瑪(Salamat Sadikova)，烏茲別克音樂製作人阿托(Husniddin Ato)率領的「烏茲別克河中樂舞團」，陣容堅強，是國內首次大規模展現中亞文化的演出。

國立傳統藝術中心主任吳榮順表示，亞太樂舞系列延續了傳藝中心長期推動亞太文化展演交流的精神，建構了台灣與亞太地區國家在無形文化保存與傳統藝術交流合作的平台，也希望未來更凸顯台灣戲曲中心成為台灣傳統藝術表演、創新與邁向國際的新基地。

目前演出包括1月21日音樂會以「詩與歌」為題，透過詩歌音樂帶大家認識豐沛的中亞民間文學與詩人，包括「聯合國教科文組織」登錄人類重要無形文化資產的吉爾吉斯英雄史詩「瑪納斯」、阿肯吟唱、中亞伊斯蘭音樂瑰寶「薩什木卡姆」音樂、被譽為「突厥文學之父」的烏茲別克詩人納沃伊及巴布爾。同時邀請台灣南管音樂家王心心女士，展現同樣列名人類無形文化資產的南管音樂，特別節目〈女歌〉從李白的《靜夜思》到「天馬之鄉」，與吉爾吉斯及哈薩克女歌手接力演出，聲情並茂的演出令人期待。

1月22日以彈撥樂器與舞蹈為主角，邀請台灣青年琵琶演奏家黃暐貿及中亞演奏家一一展現多種來自「西域」的彈撥樂器，從琵琶到烏茲別克的薩多、彈布爾、都塔爾，哈薩克的冬不拉、吉爾吉斯的火不思，彷彿一首彈撥樂器的長篇史詩。同樣，在白居易詩中留下深刻舞影的「胡旋舞」，也將由烏茲別克舞者呈現。

除了音樂會以外，還有三場「與藝術家有約」示範講座，由節目策劃人郭麗敏、箏弦樂器家張儷瓊、彈弦樂器家鄭翠蘋、中亞舞蹈工作者張婉昭作深度對談。

(中時)