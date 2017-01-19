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警方查扣本票、信號彈、警棍等犯罪證物。（葉書宏翻攝）

前民代逞凶 暴力討債、逼簽200萬本票

41歲前台北縣板橋市民代表林文溪去年5月，因債務問題，率眾強押痛毆被害人逼簽本票，又介入公共工程土方標案，海山警分局18日循線逮捕林嫌等13人，他辯稱，「對方積欠債務避不見面，才會犯案。」警訊後依違反組織犯罪條例、恐嚇取財等罪移送法辦。

警方調查，林嫌曾任板橋市第二區市民代及新北市板橋區諮詢委員，去年5月，鄭姓男子拿支票向林嫌借款80萬元，卻遲遲未歸還，林嫌為追討債務，率眾分別駕駛5輛自小客車，尾隨鄭某車輛，見他停車之際，光天化日分持電擊棒、棒球棍、木棍等武器，當街砸車。

林嫌等人隨後將鄭某強行拖出車外毆打，再將他強拖上車，拘禁限制行動自由，強迫簽立新台幣200多萬元的本票，手段相當凶殘。警方發現，林嫌等人除了暴力討債外，另外結合天道盟、萬國幫及四海幫等黑道幫派分子，企圖介入新北市板橋區重大公共工程。

警方組成專案小組，兵分多路拂曉出擊，同步執行搜索、拘提，將林嫌等13人一網打盡，查扣本票、信號彈、警棍等犯罪證物，警訊後依違反組織犯罪條例、恐嚇取財等罪嫌移送地檢署偵辦。

(中時)