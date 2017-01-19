浪子變好爸爸 李李仁問陶晶瑩「下什麼蠱」

陶晶瑩接受專訪談家庭。（圖／中時資料照片）

陶晶瑩、李李仁2005年結婚，婚後集滿「好」字，生活幸福圓滿，陶晶瑩曾透露李李仁婚前是情場浪子，婚後卻成了不折不扣的好老公、好爸爸，且哭點還很低，近日陶晶瑩接受專訪談婚姻，笑說李李仁曾問她：「妳到底是給我下了什麼蠱」。

陶晶瑩在工作上反應機靈、有主見，讓人好奇當年的女強人進入家庭後是如何變柔軟的？據《鏡周刊》報導，陶晶瑩笑回：「當你真的很愛他崇拜他，就捨不得用惡毒的字眼咒罵他，那些武器全都收起來」，並自曝常在老公有重要工作前，抽空幫對方敷臉、塗乳液，用這些小情趣增進感情。

陶晶瑩更說，曾和老公打羽毛球雙打，看到隔壁夫妻為了接球大吵，她和李李仁頗有默契對看一眼，並說好絕對不能這樣，並將雙打的道理落實在生活中，「誰有能力去處理，誰就去接」，若對方沒接到，也總不責怪、挑剔對方。

(中時電子報)