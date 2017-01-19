桃猿洋砲貝茲回鍋客座指導 今抵台報到
Lamigo桃猿今年找過去曾來台效力的洋將貝茲(Todd Betts)回鍋，將在今年春訓擔任2個月的客座打擊教練，他在今天抵台，並南下屏東與球隊會合。
43歲的貝茲有過日職和中職經歷，2006年來台效力於La new熊隊，出賽49場，敲出3轟，打下37分打點，繳出3成43打擊率，之後因舊傷復發離隊。今年獲邀再以客座打擊教練身份回到Lamigo，球團也期待他能協助提升球隊打擊火力。
貝茲在退休後就回到家鄉加拿大擔任教練，也開設個人棒球教室，這次來台客座指導，他也十分興奮，「在來台之前已初步研究過中華職棒投低打高的狀況，球團也提供給我隊上投打以及相關對戰的資料，我可以馬上進入狀況。」他也讚桃猿打者很有威力。
即使先前只在台灣待不到一個球季，這次再披上桃猿球衣，貝茲笑說：「我很想念這裡，在家鄉都還穿著La new的外套，感覺真的很不錯。」在2個月客座指導的過程中，他也將穿上印著「Todd」的26號球衣。
(中時電子報)
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