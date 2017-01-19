菲警綁殺韓商案 嫌犯供出更多高階警官

我要評比

菲警假藉掃毒名義綁殺韓商案持續擴大，1名投案警官供稱，還有更多高層警官涉案。「人權觀察」組織對此案表示關切，擔心掃毒政策為不肖警察「打開濫權的大門」。

前韓進造船廠的主管Jee Ick Joo，去年10月18日被包括警察在內的8個人，持假造拘捕令帶走，之後向家屬勒贖。

家屬聲稱支付500萬披索（約新台幣358萬元）贖金，但對方又再要求400萬披索，卻無法提出受害人仍在世上的證據，於是決定向警方報案求助，菲律賓國家調查局介入調查。

重要嫌疑人、3級警員桑塔伊沙貝爾（Ricky Sta. Isabel），日前已向調查局投案，除了受害人妻子提及的8人之外，他還供出數名高層警官涉案，全案持續擴大中。

媒體報導，桑塔伊沙貝爾還涉及於90年代綁架1名華人，在調查中全身而退。

根據菲律賓國家調查局取得的線報，受害人被綁當天就被殺害，次日被帶到一家葬儀社火化。

此外，葬儀社草草火化遺體，引起調查人員懷疑，進一步調查發現，葬儀社老板不但是當地里長，還是退休警官，曾與桑塔伊沙貝爾共事，因此將他列為嫌疑人之一。

移民局資料顯示，葬儀社老板已於11日飛往溫哥華，也就是受害人妻子報案當天。

調查局幹員今天又持搜索令，在這家葬儀社內找到疑似屬於韓商Jee Ick Joo的高爾夫球具組，已帶回等候家屬指認。

「人權觀察」組織（Human Rights Watch）在一份聲明中說，政府默許警方掃毒無限上綱，終於導致法治開始崩壞，不肖警察藉此名義圖利帶來了惡果。 1060119

(中央社)