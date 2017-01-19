陸網民票選最佳女友 第一名是這個職業

大陸網站PCLADY票選最佳女友10大職業出爐，第一名是人力資源人員（HR），第二名是護士，第三名為幼教老師。HR成為第一名的理由是，「會換位思考，不用擔心鬧婆媳不和」。

PCLADY指出，有學者調查了2000多名男性網友，總結出最適合做女友的10大職業，其中收銀員、房仲小姐等都在榜內，而排名前3依序為HR、護士與幼教老師。

HR名列第一的原因是，閱人無數看人理性，為人處世有分寸；會換位思考，不用擔心鬧婆媳不和；在公司談了足夠多的話，在家一定不會嘮叨

第二名為護士，上榜理由是，接觸人群比較單一，思想單純；外形絕對不會差，帶在身邊不是一般地有面子；有健康觀念，健康常識豐富，家人親戚都能得到照顧。

第三名是幼教老師，上榜理由為假期很多，可以有很多相處時間；天天和小朋友在一起，很有愛心；極具親和力，善交流與溝通，不會整天纏著你胡鬧；會哄小孩帶小孩，絕對是自己孩子的合格保姆。

第四名到第十名依序為空姐、客服、會計、導遊、房仲、收銀員、情感作家。1060119

(中央社)