陪考爸媽必看 溫熱這些穴道幫考生保暖
大學學測明天登場，冷氣團卻來攪局。中醫師許芳瑜表示，天冷可搓熱耳朵、雙手、胸口、後腰和膝下，能刺激穴位，幫助禦寒。
大學學測將於20日、21日舉行，氣象局預報，將會遇上冷氣團。考生進考場可以攜帶圍巾和暖暖包，但監考老師如果要檢查，考生要配合。
爾雅中醫診所中醫師許芳瑜今天受訪時表示，如果考試不想帶暖暖包，可按摩、溫熱穴道幫自己禦寒。要搓熱的部位分別是耳朵、雙手、胸口、後腰和膝下，沒有一定順序，只要方便就好。
許芳瑜說，手掌有勞宮穴，胸口的膻中穴，後腰的腎俞穴，如果溫熱這些穴道，都有助讓身體熱起來。考前可先搓熱雙手，放在這些部位「熱敷」即可。
如果手腳冰冷，可能也會影響作答，許芳瑜說，可以用指節輕敲、揉壓尾椎左右兩側，這區域有8個穴位，不但可以刺激骨盆腔循環，也讓雙手發熱。
許芳瑜說，按摩腳踝後方平行凹窩，內側為腎經的太谿穴，外側為膀胱經的崑崙穴，可以直接以兩指掐按，刺激下半身的循環，讓腳熱起來。1060119
(中央社)
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