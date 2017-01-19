竹聯幫太極堂滋事 桃警逮列管4人
(中央社記者邱俊欽桃園19日電）年關將屆，桃園警方逮捕警政署列管「竹聯幫太極堂」的黑道幫派大哥級簡姓男子等4人，查出長期以暴力討債，搜刮不當利益，調查後被依違反組織犯罪防制條例等罪嫌，移送偵辦。
桃園市政府警察局桃園分局今天表示，簡姓男子為列管「竹聯幫太極堂」的黑道幫派大哥級人物，長期挾持幫會名號，從事暴力討債牟取不法利益，多次指揮並參與幫派共同傷人、押人勒索等犯罪行為。
警方表示，簡男愛好賭博，竟心生歹念，意圖詐賭騙取金錢，多次取出「自備賭具」聚賭，事後再聲稱賭具有問題，要求處所的負責人支付賠償金，負責人如有不從，則持棍棒等物將被害人毆打成傷，以詐欺及強暴脅迫等方法，賺取組織經濟來源。
警方表示，簡男等人還將腦筋動到建築工地上，於多處建築工地藉端滋擾，影響建築工地施作進度，以收取保護費、圍事費等費用，並要求建商「拜碼頭」，如有不從則以幫派勢力強行干擾工地運作。
幫派分子長期為非作歹，動輒糾眾嗆聲叫囂滋事，警方見時機成熟，進行全力掃蕩，並拘提簡男共4人到案，調查後依涉嫌組織犯罪防制條例、恐嚇取財、詐欺及妨害自由等罪嫌移送桃園檢察署偵辦。1060119
(中央社)
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