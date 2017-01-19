陸電視劇亂象多 黨媒批演員淪表情包

我要評比

大陸電視劇亂象讓觀眾噓聲連連，主角大量使用替身，不少鏡頭破綻百出，例如雨中打鬥頭髮卻一點兒也沒濕的穿幫鏡頭。中共黨媒人民日報發文批評，「一名演員淪為表情包不可悲嗎？」

人民日報指出，有網友笑稱，上述戲劇開創了新的電視劇拍攝模式，「開口有配音、拍戲各種替、不用實景拍、後期全包圓」。

人民日報文章表示，類似亂象很多，有年輕演員不背台詞，演戲時只做口型不出聲，全靠後期配音來彌補；有當紅明星恨不得1年拍100部戲，檔期太緊，劇組竟然製作面具，除了近景，全用替身。

近年來，隨著資本大舉進入電視劇產業，一股浮躁之風也愈刮愈大，明顯的表現就是明星演員的片酬不斷高攀而品質低劣的爛片大行其道。

中國電視劇2016產業調查報告顯示，大陸一線明星2016年出演一集電視劇的平均片酬為人民幣100萬元。一些年輕演員把電視劇行業視為撈快錢的樂園，無心在琢磨劇本和塑造人物上下功夫，心浮氣躁，爛片迭出。

文章批評，大陸國產電視劇品質欠佳，原因是多方面的，投資者生怕「過了這村沒這店」，不願花時間打磨劇本，更不願意拉長拍攝週期增加成本，急於變現的心態使創作過程粗製濫造。

此外，演員把表演視為「青春飯」，急於在最短的時間內積累財富，多接戲、濫接戲。1060119

(中央社)