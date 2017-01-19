NBA》韋少當省話一哥 堅持沒跟杜蘭特聊天
向來不給媒體什麼好臉色的雷霆明星後衛韋斯布魯克，19日在雷霆100比121輸給勇士賽後，被問到是否有跟杜蘭特在場上聊天，他簡短只說，「沒有！」對他第3節誇張走步有何看法，他也只回，「就是走步！」簡直是省話一哥。
不過他在第3節的那次走步，確實相當誇張，因為當時他接到隊友傳球，竟然忘記運球，直接一邊喊著戰術，一邊持球前進，連裁判也都看傻了眼，吹他走步的速度都慢了一拍，韋斯布魯克大概真的輸到有點昏頭了吧。
只是19日場上尷尬的人不只韋斯布魯克，當柯瑞打算跟杜蘭特擊掌慶祝，沒想到杜蘭特顧著去找韋斯布魯克說話，完全沒發現柯瑞找他擊掌，尷尬不已的柯瑞只好拿自己左手跟右手擊掌，畫面相當爆笑有趣。
儘管韋斯布魯克回答都很簡略，但他要跟對方嗆聲時，卻可以說一串，因為比賽時，勇士中鋒帕楚利亞曾經站在韋斯布魯克面前怒瞪，韋少說：「我不知道當時發生什麼，但我會找機會把面子要回來的。」
(中時電子報)
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