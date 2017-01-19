女竊取愛心捐款箱 蘆竹警方埋伏逮捕

蕭女涉嫌偷愛心捐款箱，遭蘆竹警方查獲。（甘嘉雯翻攝）

蕭女涉嫌偷愛心捐款箱，遭蘆竹警方查獲。（甘嘉雯翻攝）

蕭女涉嫌偷愛心捐款箱，遭蘆竹警方查獲。（甘嘉雯翻攝）

桃園蘆竹南崁地區12日起發生多起日愛心捐款箱遭竊，蘆竹分局南崁所發現蕭嫌作案車輛後，警方派員埋伏约20小時，19日趁她欲外出用餐時，將人逮捕，她坦承涉及南上路飲料店及五福六路小吃店愛心捐款箱竊案，至於是否涉及其他竊案，警方清查中。

(中時)