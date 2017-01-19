漢神巨蛋日本物產展開幕 滿額抽機票

漢神巨蛋日本物產展開幕，邀請民眾1／19起至2／2來嘗美食、買伴手禮。（柯宗緯攝）

日本物產展有天丼料理。（柯宗緯攝）

日本物產展吃的到道地拉麵。（柯宗緯攝）

2017年南台灣開春盛事，漢神巨蛋日本物產展「料理東西軍」於1/19(四)~2/2(四)8F活動會館盛大舉行，為期15天的日本物產展將用北海道及九州美食物產滿足饕客們的胃，消費滿千元，更有機會抽中高雄-熊本雙人來回機票。

活動期間還獨家邀請到吉本興業旗下搞笑藝人「漫才少爺」、熊本縣人氣吉祥物「KUMAMON」及北海道夕張市吉祥物「哈密瓜熊」，開幕當天更帶來精彩的體操秀表演，民眾直呼不用去到日本，就能在漢神巨蛋享受美食看表演，真的是新春期間必逛首選！

此次漢神巨蛋日本展除了邀請60位日本職人獻藝，更蒐羅了多家全台初登場美食，包含北海道拉麵會-「加藤屋拉麵」與「拉麵一揆」兩家人氣拉麵店組合，更聯手推出「北海道美味大腸味噌拉麵」，讓消費者不用出國就可享受到拉麵加上大腸的獨特口味。

還有不可錯過的北海道炸雞-「狸小路食堂」、代代相傳的自製秘訣醬汁，讓人一吃上癮的京都「京天丼天心」超豪華天丼、北海道牧場直送超濃厚的「山本牧場」牛奶霜淇淋、熊本超人氣排隊名店「永田麵包」半手工熟成迷你牛角麵包、多項全台初登場保證擄獲你的味蕾。

除此之外，還有1933年成立至今日本廣島甜點老店「八天堂」奶油麵包、「LeTAO北海道」原味雙層乳酪蛋糕、「MONARIO 熊本」布丁銅鑼燒等各式甜點，滿足您對甜點的幸福感受。

在伴手禮部分，特別推出2016日俄會談席中限量酒款「東洋美人 壱番纏大吟釀」及2013年度山口縣新酒評鑑會金賞好酒「五橋 大吟釀酒 西都の雫」、北海道必買伴手禮-奶油葡萄夾心餅乾，年輪蛋糕等，絕對是新春年節送禮首選，多家名店讓你在漢神巨蛋日本展吃的幸福、買的滿足。

本次日本展還規畫了系列活動，包含1/19(四)、1/20(五)KUMAMON見面會，邀你跟部長一起跳體操；1/21(六)、1/22(日)北海道吉祥物「哈密瓜熊互動見面會」，將進行機智問答與猜拳大賽，參加者即可獲得好禮；1/28(六)~1/29(日)舉辦日本文化娛樂表演「NEW!ORIRAN花魁道中遊行」，以現代方式重現江戶時代繁華絢麗。

1/30(一)、1/31(二)吉本興業旗下日本藝人-漫才少爺帶來的「漫才少爺相聲小劇場」，用搞笑輕鬆的脫口秀感染大眾，更期待將「漫才文化」傳遞到台灣各個角落，現場還會發送精美好禮，希望呈現濃厚的日本文化給南台灣的大家。

同時為了回饋消費者，特別推出抽機票活動，只要在1/19(四)~2/2(四)於日本展內消費滿1,000元，即可獲得摸彩券乙張，不僅有機會獲得各式特色酒款，還有機會抽中高雄-熊本雙人來回機票1名。歡迎您新年開春期間到漢神巨蛋享受最道地的日本風情及美食物產喔！

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(中時)