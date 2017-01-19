七七行館案 法院判何志偉賠償劉政池50萬

七七行館案，法院判北市議員何志偉賠償劉政池50萬。(報系資料照)

前苗栗縣長劉政鴻的胞弟劉政池，3年多涉嫌竊佔國有土地，在台北市陽明山蓋豪宅七七行館，但事後證明，建物早在他購買以前就已經存在，並非違章建築，僅違反《水土保持法》判決2年3月，劉政池則主張，民進黨籍議員何志偉胡亂爆料，誤導檢調害他和無辜家人遭受冤屈，求償350萬，士林地院判決，何志偉應賠償50萬，並在平面媒體刊登道歉啟事。

劉政池得知判決後表示：「讓我們相信司法還可以作為公理正義的最後一道防線，未來將把何志偉議員所賠的錢，全數捐作公益之用。」劉表示，非常感謝他（法官）這麼有勇氣，判何志偉議員必須為他不實的中傷言論，負起民事上損害賠償責任。

何志偉得知判決結果後表示，待收到判決出與律師商討後再回應。

(中時)