刺繡公司進行兩岸地下通匯 北檢查辦
台北市某刺繡公司陳姓業者，涉嫌以地下通匯方式，幫台灣許多中小企業匯錢到大陸。台北地檢署今天指揮調查局台北市調查處，帶回陳男等4人到案釐清，全案朝違反銀行法等偵辦。
檢調調查，陳男在民國98年至104年間，涉嫌以某刺繡有限公司為名，當台灣中小零售業者有要匯款人民幣到大陸的需求時，陳男會給業者指定帳號，讓他們匯入新台幣；陳男確定客戶將錢匯入指定帳號後，就會通知大陸那邊的合作夥伴，將人民幣匯入客戶的指定帳戶中。
檢方查出，這期間，陳男公司經手的匯款金額，約有新台幣上百億元，目前正釐清相關手續費用、匯兌流程等不法情事。
據銀行業者表示，通常選擇地下通匯匯款的公司（民眾），大多是考量地下通匯的手續費便宜、程序方便，也較無金額限制等，但風險在於，由於這是私下進行的模式，未受法規保障、採信任制，只要有一方不認帳，這筆款項恐被「吃掉」。
有銀行業者說，台灣的民眾或公司要匯款到大陸，循正常程序有相關規定，這或許是那些選擇地下通匯的人「不想碰到的事情」，例如104年11月中央銀行外匯局公布的「人民幣業務說明」文件中提到，個人於經常項目的匯款金額為每人每日人民幣8萬元，倘若是台灣公司欲匯人民幣到大陸公司戶頭，必須要提供相關文件。
更有銀行業者透露，中國版「肥咖條款」在今年元月上路，包括台商及台幹等，都列為被查稅、課稅的對象，他們急於將錢匯出大陸的情況下，或助長地下通匯「成長」，而且越晚回來匯價越差。1060119
(中央社)
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