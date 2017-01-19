洗腎洗到手腫潰爛 中心靜脈阻塞搞的鬼
新光醫院醫師林佳勳今表示，全台約8萬名洗腎患者，有高達8成首次洗腎採用「中心靜脈導管」，卻有約4成患者手臂突然異常腫脹、發黑甚至潰爛，都是因中心靜脈阻塞導致。
新光醫院心臟外科主任林佳勳今天表示，慢性腎臟病患者通常到了第4、5期後，因腎功能已回不去了，恐引發致命的尿毒症，醫師通常會建議及早接受「上肢血管通路靜脈廔管」做準備，但患者多抱持「能拖就拖」心態，不願接受。
因此，有高達8成患者第一次洗腎都是以「中心靜脈導管」插管方式進行，但其中有約2至4成患者插管3年後，手臂出現嚴重腫脹、指尖發黑、皮膚潰爛等情況，還可能導致洗腎無效。
林佳勳解釋，這是因中心靜脈的血管壁經導管碰撞、出現創傷，導致血管內出現纖維化、窄縮與阻塞，使得該側肢體靜脈回流不順。
他表示，以往會以氣球擴張術消除腫脹，但很多患者因血管壁已纖維化，出現復發性的回縮狹窄，1年的通暢率不到5成，不僅血管支架療效不佳，支架內部也容易因組織增生而阻塞。
因此近3年來，新光醫院心臟外科團隊改以彎曲順從性較好的「髂動脈用人工血管覆膜支架」，從手臂重新打通阻塞的中心靜脈，通暢率超過8成，至今已成功治療40名患者並維持其生活品質，該手術目前沒有健保給付。1060119
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。