洗腎洗到手腫潰爛 中心靜脈阻塞搞的鬼

新光醫院醫師林佳勳今表示，全台約8萬名洗腎患者，有高達8成首次洗腎採用「中心靜脈導管」，卻有約4成患者手臂突然異常腫脹、發黑甚至潰爛，都是因中心靜脈阻塞導致。

新光醫院心臟外科主任林佳勳今天表示，慢性腎臟病患者通常到了第4、5期後，因腎功能已回不去了，恐引發致命的尿毒症，醫師通常會建議及早接受「上肢血管通路靜脈廔管」做準備，但患者多抱持「能拖就拖」心態，不願接受。

因此，有高達8成患者第一次洗腎都是以「中心靜脈導管」插管方式進行，但其中有約2至4成患者插管3年後，手臂出現嚴重腫脹、指尖發黑、皮膚潰爛等情況，還可能導致洗腎無效。

林佳勳解釋，這是因中心靜脈的血管壁經導管碰撞、出現創傷，導致血管內出現纖維化、窄縮與阻塞，使得該側肢體靜脈回流不順。

他表示，以往會以氣球擴張術消除腫脹，但很多患者因血管壁已纖維化，出現復發性的回縮狹窄，1年的通暢率不到5成，不僅血管支架療效不佳，支架內部也容易因組織增生而阻塞。

因此近3年來，新光醫院心臟外科團隊改以彎曲順從性較好的「髂動脈用人工血管覆膜支架」，從手臂重新打通阻塞的中心靜脈，通暢率超過8成，至今已成功治療40名患者並維持其生活品質，該手術目前沒有健保給付。1060119

(中央社)