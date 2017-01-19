搶攻年節伴手禮 小港醫院推低糖、高纖餅乾

小港醫院搶攻年節伴手禮市場，推出健康低糖、高纖「港醫元氣纖餅」。（柯宗緯攝）

醫院也搶攻年節伴手禮市場！高雄市立小港醫院今年特地與在地糕餅業者合作，研發「港醫元氣纖餅」，符合現代人追求的低糖、高纖健康飲食目標。營養師也特別提醒，購買年節食品，避免挑選色澤過於鮮豔或太白、有刺鼻味、非自然原味的產品。

小港醫院院長侯明鋒表示，一般糕餅易有糖份偏高且不易消化特性，但這款元氣纖餅，餅皮用料以纖維粉及赤藻糖醇取代部分麵粉及糖，增加纖維含量並減糖27%，再用富含中鏈脂肪酸的健康油取代奶油，減少體脂肪形成，最後加入天然果乾，增加口感豐富度。

營養室主任侯孟伶指出，國人每天所需膳食纖維至少20克，而「港醫元氣纖餅」每顆纖維含量就有3.8克。纖餅有蔓越莓地瓜、蕃茄抹茶、金桔棗泥等3種口味，確保味道及營養能同時兼顧。

年節前夕，民眾採買年貨、送禮，也必須把握幾項原則。侯孟伶提醒，避免挑選色澤過於鮮豔或太白、有刺鼻味、非自然原味的產品，以及養成看標示、製造廠商與產品外觀的習慣。

她提及，選購完整包裝的產品可延長保存期限，且有完整食品標示的產品，會比散裝產品更有保障。不少婆婆媽媽會將吃不完的過年食品囤積冰箱，她建議購買後儘早食用完畢，未食用完應妥善保存，以確保產品新鮮及食用安全

(中時)