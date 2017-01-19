資助童義剪 展望會籲響應紅包傳愛
19歲的雅均兒時家中遭逢巨變，罹患重度憂鬱症父親輕生了結性命，爺爺、奶奶以賣水果撫養起3名孫子女長大；雅均未曾迷失自我，在髮廊當學徒精進技能。她長期受到台灣世界展望會資助、幫忙，秉持感恩的心，假日為資助童義剪。
雅均的父母早年離異，父親罹患重度憂鬱症，14年前輕生辭世。爺爺、奶奶肩負起重責，照顧3名孫子女成人，但遭受喪子之痛後，身體也每況愈下，目前兩老退休在家安養。
雅均國小學習長笛、直笛，但因家境關係，不得不放棄最愛的音樂，國中起在髮廊學習美髮技藝，在同事眼中她認真、盡責；目前她就讀高職補校三年級，完善兼顧課業、事業，她訂定志向要專精美髮這行，成為優秀美髮設計師。
雅均為回饋台灣世界展望會長期以來幫助，從105年11月開始，每月第一個周六與同事一起到展望會南區辦事處，幫15位資助童免費義剪。她說，看到每個小朋友剪完造型後，那份滿足且有自信的笑容，一切都非常值得。
展望會南區辦事處陳雅玲主任表示，在農曆新年，多數孩子正期待收到過年紅包，但不少貧困兒童卻只希望可以好好上學，展望會發起「10000個紅包，10000個契機」紅包傳愛行動，目標募集1萬份祝福紅包，在歲末年終之際，分享愛與祝福，給經濟弱勢家庭的孩子們一份溫暖盼望。
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