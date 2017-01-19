岡山花田童樂繪 過年彩繪賞花趣
為帶動岡山成為活力城市，岡山區公所向軍方洽談眷村改建後所遺空地開放事宜，投入大量人力與經費，讓荒地變綠地，今年配合市府推動農曆年期間綠美化，首次於阿公店路旁的健鷹村，原址規畫種植景觀花卉，打造賞花專區，讓過年期間返鄉的鄉親，有賞花踏青拍照的地方。
健鷹村花田景觀配合「岡山花田童樂繪」活動，舉辦兒童寫生比賽，融入在地特色元素飛機、蜜蜂、山羊等造型藝術裝置，增添色彩與活力。
另有小朋友放風箏玩樂，在地學生、社團及街頭藝人，帶來各式豐富的舞蹈、國樂、太鼓、歌唱，以及書法大師當場揮毫贈春聯。
區長林文祺表示，空軍眷村健鷹村0.7公頃花田，是公所首次在岡山地區種植的花海，種植百日草花卉，最佳賞花期可從農曆年前1月21日持續至元宵節。
(中時)
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