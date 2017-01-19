男子尾隨超商店長 台銀樓梯間搶70萬遭逮

台北市松山區的台灣銀行樓梯間，今天下午3時許傳搶案。一名男子尾隨超商男店長至台灣銀行，店長正要將營業額收入匯款，帶了70多萬現金，男子在樓梯間動手行搶，店長大喊「搶劫啊！」銀行保全聽到，與其他員工一起上前制伏搶匪，松山警方獲報前往逮人，目前正偵訊釐清其犯案動機。

(中時)