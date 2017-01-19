男揪友大啖野生山羌 罪證不足不起訴
48歲林姓司機去年7月在月眉土資場內，涉嫌宰殺、獵捕保育類動物「山羌」還烹煮成料理，不但分送給其他同事品嚐，更剩下殘骸保存冰櫃遭人檢舉，依違反野生動物保護法送辦，日前基隆地檢署偵結，因罪證不足，不予以起訴。
動保所去年7月接獲檢舉，指稱有人於月眉土資場內違法宰殺保育類動物，立即派員登門查緝，果真發現野生山羌遭人肢解且分裝成袋，冰凍場內冰箱保存，依違反野生動物保育法，將林男送辦。
林男否認，有任何獵殺保育類動物行為。並辯稱，友人獵捕山羌後拿到公司冰箱存放、烹煮，因為同事多是原住民，所以將一半山羌肉分食給司機，一半帶到汐止工地裡吃，強調沒有幫忙獵捕宰殺。
林男供稱，友人和自己都是宜蘭人、而且都是原住民，也同是載運廢土的司機，但去年8月不幸車禍身亡。
檢警調查，月眉土資場工地羅姓主任以及潘、謝等人證稱，鐵皮屋冰箱不是公司提供，而是其他員工搬進鐵皮屋共用，不清楚到底是誰把山羌肉放進去，而林男烹調山羌肉時大家都有吃到。
日前基隆地方法院地檢署偵結，檢方無證據指出何人將野生山羌冰入冰箱，也無法推論何人宰殺、捕殺行，最後因罪證不足加上林男友人死亡等因素，予以不起訴處分。
(中時)
關鍵字：山羌
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