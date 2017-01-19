2017桃園燈會選定龍潭大池 首創環湖主燈秀
桃園市長鄭文燦今(19)日宣布2017桃園燈會敲定2月10日至19日在龍潭大池登場，將是全台首創環湖主燈秀。
鄭文燦表示，桃園燈會自2003年辦理迄今已第15個年頭，2017年再次回到充滿濃濃客家風情的桃園龍潭，融入在地客家傳統「迎古董接財神」慶典活動，更設計全台首創龍潭大池環湖主燈秀與桃園6大特色燈組。
鄭文燦指出，2017年歲次丁酉屬雞，雞在台語音同「家」，象徵起家、全家團圓意涵，傳統婚禮則有「帶路雞」習俗，希望新人們能跟隨帶路雞腳步，共創一個子孫綿延的幸福家庭。
他說，2017桃園燈會因此打造高12公尺的「幸福起家」主燈，以雄偉的公雞向天高鳴，迎來新春喜氣。繽紛的彩色羽翼象徵來年璀璨，房子內的小公雞與小母雞代表年輕人共同建立家庭，破殼而出的小雞寓意事業啟航，都在展現桃園市是青年成家的最好地方。
鄭文燦今天也秀出全台唯一能聚財、存錢的「桃樂雞」小提燈，除了是一盞創意造型提燈，同時也可做為存錢筒，桃園市政府是以「聚財」、「成家 (起家)」、「守富」等概念為發想，燈會期間每天17時在龍元路限量發放，總計3萬盞送完為止。
(工商)
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