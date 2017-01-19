金泰希今天嫁Rain 婚禮低調樸實

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南韓演藝圈銀色情侶Rain（鄭智薰）和金泰希，今天在首爾市嘉會洞天主教堂舉行婚禮，婚禮只邀請雙方家人和好友出席，低調簡單。

Rain和金泰希均為天主教信徒，希望婚禮能低調舉行，兩人在婚禮兩天前才對外發佈婚訊，今天上午才通知賓客婚禮時間和地點。

南韓聯合新聞通訊社報導 ，樸實的天主教堂婚禮，有南韓影壇資深演員安聖基、Rain的恩師JYP娛樂公司創始人朴軫永、男團god成員朴俊亨以及韓國小姐出身的演員李哈妮等演藝圈友人，特地出席婚禮為兩人見證。

婚禮開始幾小時前，嘉會洞天主教堂前就有保安人員進駐，不少媒體記者聞訊趕來，Rain則於下午1點抵達。

2011年，Rain和金泰希拍攝廣告相識，2012年秋天開始交往，2013年1月1日戀情公開。之後，兩人開始5年的戀愛長跑，中間幾度傳出婚訊都被否認。去年11月，雙方家長見面後正式開始籌備婚禮。

近日，Rain時隔3年推出他和鳥叔PSY合譜的新歌「最好的禮物」，被認為是向金泰希的求婚歌曲。

現年35歲的Rain和37歲的金泰希，目前還沒有確定蜜月旅行地點，雖然已經年紀不小，但這對新人婚後才會慢慢考慮「造人計畫」。1060119

(中央社)