鄧肯當孩子王 賣高又賣燕麥片
美國職籃NBA退休球星「石佛」鄧肯，樂當孩子王拍廣告賣燕麥片，不過小傢伙的童言童語讓鄧肯有些難招架，他說，開始懷念籃球了。
根據「今日美國報」（USA Today）報導，鄧肯（Tim Duncan）賣的燕麥片Slam Duncan O’s，就是以他的姓當品牌。
約30秒的廣告片，鄧肯化身教導小朋友如何評價優質燕麥片的老師，要他們由1到10，替Slam Duncan O’s打個分數。
可是小朋友們童言童語，先是問他怎麼長那麼高？鄧肯直白說是爸媽的緣故，還有人拿Slam Duncan O’s的包裝請他簽名並說這是爸爸要的，鄧肯也大方說「好啊。」
不過接下來沒有人理會評價燕麥片這回事，七嘴八舌之後，鄧肯低著頭說，「開始想念籃球了。」1060119
(中央社)
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