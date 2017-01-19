爭食農曆春節商機 六福村12歲以下免費
農曆春節將屆，新竹縣六福村主題遊樂園屆時不僅推出全新設施及表演，更鎖定農曆春節期間1月27日除夕至2月1日大年初五推出12歲以下兒童免費入園。
值大專院校學生陸續放寒假，六福村主題樂園也針對這些族群至2月24日推出暢遊假699元。
六福村指出，看準寒假、農曆春節也有3大新秀在明 (20)日登場，包括小精靈國度特技世界、美國復古歌舞秀及馬戲團大遊行。
六福村說，寒假春節出遊者眾，事先手機下載「Lineup」預約設施遊玩時間，就可快速通關免排隊。
(工商)
關鍵字：六福村
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