爭食農曆春節商機 六福村12歲以下免費

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農曆春節將屆，新竹縣六福村主題遊樂園屆時不僅推出全新設施及表演，更鎖定農曆春節期間1月27日除夕至2月1日大年初五推出12歲以下兒童免費入園。

值大專院校學生陸續放寒假，六福村主題樂園也針對這些族群至2月24日推出暢遊假699元。

六福村指出，看準寒假、農曆春節也有3大新秀在明 (20)日登場，包括小精靈國度特技世界、美國復古歌舞秀及馬戲團大遊行。

六福村說，寒假春節出遊者眾，事先手機下載「Lineup」預約設施遊玩時間，就可快速通關免排隊。

(工商)