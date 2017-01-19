交通部：UBER違法派車 年後勒令歇業

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UBER今天宣布和計程車合作，推出UBER TAXI，但維持原有菁英優步，交通部路政司今天表示，若UBER持續違法，年後將勒令歇業。

UBER公司總監日前和交通部長見面，會中對方互釋善意，UBER今天也宣布，將推出UBER TAXI服務，但原本的菁英優步和尊榮優步也會持續。

對此，交通部路政司今天下午表示，UBER若是以資訊業，提供使用者和計程車叫車平台，沒有對價關係，就沒有違法問題，但若是和司機有對價關係，經營計程車運輸業派遣車輛，就仍是違法，小黃駕駛不罰，但會對UBER開罰。

另外，針對UBER將持續提供私家車派遣服務，交通部也表示，強制取締立場不變，若是UBER持續違法，最快年後就會勒令其歇業。1060119

(中央社)