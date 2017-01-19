年金改革讓18%走入歷史 處理黨職併公職

身兼國家年金改革委員會召集人的副總統陳建仁今天表示，要讓18%優惠存款利息走入歷史，最晚分6年全數歸零；中國國民黨黨職併公職部分會一併檢討改進。

陳副總統和身兼年金改革委員會執行長的行政院政務委員林萬億，今天下午在總統府舉行記者會，說明政府的年金改革目標和9大內容要點。

副總統指出，改革要終結優惠存款制度，讓18%走入歷史，所節省的經費扣除地方自籌款，可全數撥補挹注退撫基金；為了保障早年年資較低的退休公教人員老年生活，訂定「基本生活保障」，金額可能是新台幣2萬5000元或3萬2160元，如果月退休金總額低於基本生活保障，不會予以調整。

陳副總統說，如果是退休公教人員支領月退休金包括兼領者，總額超過基本生活保障，優惠存款部分最晚分6年全數歸零，第1年降至9%，第3年降至6%，第5年降至3%，第7年降至0。

副總統指出，而在優惠存款利息歸零之後，未來退休公教人員年金的平均所得替代率，將設定為本俸兩倍的60%，約等於非主管人員實質薪資的70.8%；超過的部分會先降至本俸兩倍的75%，再以每年1%的幅度逐步調降，藉此拉近不同職業別年金所得替代率的差距。

在黨職併公職部分，陳副總統說，要改革這種不合理設計，這次年金改革一併處理的部分包括國民黨黨職併公職年資溢領的年金、政務官年資併計事務人員年資而領取偏高的優惠存款利息；法官與檢察官的養老和退休金加上退養金之後的所得替代率偏高、財政部所屬公營行庫享有13%的員工優惠存款等。

他說，依各年金相關法律規定已領取退休金含優惠存款利息者，已領取部分不會要求繳回，但本次年金改革之後，所有領取者要一體適用改革後的規定。1060119

(中央社)