逮捕李在鎔遭駁回 韓檢堅持續查大企業

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南韓特別檢察官辦公室發言人表示，申請逮捕三星集團少主李在鎔遭法院駁回後，尚未決定是否再次申請逮捕令。他並強調，這不影響調查涉賄的大企業。

路透社報導，特別檢察官辦公室發言人李圭(吉吉)表示，李在鎔主張自己是受到總統朴槿惠施壓脅迫的受害者，但檢方並未採信他的辯詞。

檢方就導致朴槿惠遭彈劾的貪污醜聞展開調查，48歲的三星集團高層李在鎔被列嫌犯。

李圭(吉吉)還說，三星集團副會長崔志成也因涉嫌行賄，被列為嫌犯，但未進一步說明細節。

韓聯社報導，李圭(吉吉)今天上午對提請逮捕李在鎔遭法院駁回表示遺憾。他強調，特檢不會停止調查涉及朴槿惠閨蜜崔順實貪污醜聞的大企業。他沒有提及是否再次提請逮捕李在鎔。

目前，特別檢察官對三星的調查幾近收尾，調查對象並將擴大至SK、樂天、希傑等其他大企業。（譯者：中央社廖禹揚）1060119

(中央社)