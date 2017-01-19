彰化田尾辦「雞鳴田尾百花報喜」 促銷春節花卉

彰化縣長魏明谷與田尾鄉陳君栓等各界賣力宣傳春節花卉。(鐘武達攝)

田尾公路花園業者已經著手準備春節銷售的應景花卉，相當喜氣。(鐘武達攝)

田尾鄉是花的故鄉，處處都是百花爭艷的好風光。(鐘武達攝)

花的故鄉田尾迎接農曆春節，今天上午在公路花園舉辦「雞鳴田尾百花報喜」促銷記者會宣傳應景花卉，縣長魏明谷、鄉長陳君栓、縣議員劉淑芳等各界賣力鼓吹，歡迎大家到田尾賞花、買花，賞心悅目過新年。

魏明谷說，每年春節，縣府都在溪州公園及田尾公路花園舉辦「花在彰化」活動。田尾不僅是花卉生產基地，更像是公園，花團錦簇，全國鄉親到田尾、溪州賞花看風景，也可以購買在地花卉送朋友或愛人，甚至也能用來祭拜神明表示尊敬。

鄉長陳君栓表示，田尾鄉生產各種花卉、苗木，種類、數量都是全台之冠，春節期間，田尾鄉將運用在地花藝佈置妝點，從台1線進入田尾鄉即可看到「雞鳴田尾，百花報喜」的裝置藝術，怡心園廣場、田尾之心及遊客服務中心也都有充滿年味的應景佈置。

他說，今年是暖冬，南彰化氣候條件好，花開得特別漂亮，田尾鄉百花齊放非常壯觀，過年應景的花材如菊花、鳳梨花、銀柳、發財樹、金桔、繡球花、百合花、大理花等，都是品質好、高貴不貴，歡迎大家到百花爭艷的田尾走春，欣賞花卉的爭奇鬥豔。

縣議員劉淑芳說，去年歷經颱風吹襲，田尾的花卉有所損失，不過，受到景氣不佳影響，今年春節的花卉並沒有漲價，大家來買花，便宜實惠又喜氣。

(中時)