賞梅季節近尾聲 這片梅園正值大爆發

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百分百盛開。（沈揮勝攝）

雪梅映藍天。（沈揮勝攝）

新中橫土場地區梅花大綻放，讓賞梅遊客喜出望外。（沈揮勝攝）

賞梅民眾興奮拍照。（沈揮勝攝）

土場梅區背後山坡的楓林。（沈揮勝攝）

土場梅區景致佳且交通方便。（沈揮勝攝)

一月下旬，南投縣信義鄉「踏雪尋梅」原本已將結束，但新中橫公路土場段卻有1片開晚花的梅園，此刻正值大爆發，讓原本擔心已來不及賞梅的民眾大感驚豔。

來自台中市的吳貞妙、大里區的官宋奮說，能在春節前夕賞覽到滿園雪梅，真是好幸運！

土場梅區位置，在台21線省道（新中橫）指標98.5K附近，從水里往玉山塔塔加方向行駛到上述里程指標牌前方10公尺處，循岔路口左轉，在公路下方約200公尺即達。園主為84歲的楊順民，他說，面積約為1.1公頃，總共有275棵樹齡50多年的老梅。

家住草屯鎮的吳佳翰，今天上午陪著老母親前往賞梅。他說，能找到這片「路邊的祕境」真的好幸運！車輛直接開到梅樹下，完全不必去擔心老人家行動方不方便的困擾。

信義鄉農會梅子夢工廠廠長張勝正表示，該梅園3、4年前才曝光，以交通方便取勝，梅園四周高山環繞，不但人工物等視覺汙染少，後方坡地還有1片美麗的楓香當背景；這片盛開的雪梅，本周花開近滿分，估計還花期還有7到10天，迎接春節。

除了土場梅區，烏松崙最上方的石龜梅園花況也還不錯，前南投縣長李朝卿、前農委會農糧署長李蒼郎，上午與多名友人訪石龜園區，認為值得瞧一瞧。

(中時)