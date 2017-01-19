集12生肖議員福袋 換神秘加碼禮

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台中市議員翁美春製作2017年1元復始福袋，主題為「金雞報喜迎新春」已開放民眾索取。（王文吉攝）

翁美春議員秀出12生肖福袋，並宣布「收集成套可換加碼禮」！（王文吉攝）

翁美春議員早期曾製作十全十美福袋，內附10元硬幣，近年為方便郵局寄送作業改為1元硬幣。（王文吉攝）

翁美春議員製作「送兔迎龍」燙金版福袋，為方便郵局寄送作業，改為內附1元硬幣。（王文吉攝）

集生肖福袋，換神秘禮！台中市議員翁美春年年發送新春開運福袋，向民眾賀年，她說，早期為燙金信封，內附10元硬幣，象徵十全十美，近年為方便郵局寄送作業，改為1元硬幣，今年主題為「金雞報喜迎新春」紅包福袋，已開放索取。

翁美春表示，她自94年當選議員後，每年製作6千至1萬個賀年福袋，曾承諾「收集12生肖，來換神秘禮物」，今年是第12年屆滿1輪，即日起到元宵節期間，歡迎民眾拿成套福袋到服務處換加碼禮。

為迎接2017丁酋雞年，葫蘆墩文化中心後天周六上午將舉辦「金雞啼福來．丁酉好運來–名家馳墨獻桃符」活動，邀請10位在地書法名家親臨揮毫，書寫200幅春聯免費贈與民眾，預定9時10分開放索取號碼牌。

此外，葫蘆墩文化中心樂迎金雞年，大年初一至初五將舉辦傳統藝術節活動，邀請威勁龍獅舞團、采風樂坊、小青蛙劇團、聲五洲布袋戲、泰雅原舞工坊及妙璇舞蹈團演出，規畫瘋狂足球及露營等體驗活動，並有傳統技藝手作，歡迎民眾前來一起歡度新春佳節。

(中時)