大聯盟級投手教練 要為投手建立夢想

中信兄弟一軍投手教練銳威。(周鎮宇攝)

中信兄弟今年重組教練團，其中一軍投手教練，找來具有大聯盟選手教練資歷的銳威，盼能重新整頓投手群，銳威表示，希望多交給投手們心理層面的東西，如何放鬆心情，調整呼吸，建立自信。

銳威在球員時期就在大聯盟待過12年，共拿下79勝，曾在2014到2015年擔任西雅圖水手的投手教練，他說，自己的人生有很多的夢想，都已經順利達成，上過大聯盟，打過世界大賽，這次來台希望帶領投手建立夢想。

去年投手團隊自責分率6.12，4隊當中第二高，銳威回應，最主要投手要有自覺，這樣的成績不能接受，這兩天下來發現大家都不能接受這樣的成績，所以自己一定會從旁協助他們，不只是投手部分，也希望了解每位投手私底下的一面。

銳威提到，目前才來快要5天，會努力學習認識所有球員，針對每一個人去做調整，這幾天看下來，陣中有許多非常有資質的年輕選手，未來都會成為獨當一面的先發投手。

銳威直接點名陳琥，他認為，陳琥相當有實力，不過現在還要等待，不能操之過急，未來絕對會是一位相當好的投手。

(中時電子報)