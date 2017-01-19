退休警穿制服抗議年改 現職警勸導脫掉

莊姓退休員警穿制服參加年金改革抗議活動，因相片在網路廣為流傳，警方今午已勸導他脫掉制服。（張企群翻攝）

莊姓退休員警穿制服參加年金改革抗議活動，因相片在網路廣為流傳，警方今午已勸導他脫掉制服。（張企群翻攝）

莊姓退休員警穿制服參加年金改革抗議活動，因相片在網路廣為流傳，警方今午已勸導他脫掉制服。（張企群翻攝）

已退休莊姓員警，今日上午穿著警察制服參與「監督年金改革聯盟」在立法院中山南路大門舉行之「絕食抗議活動」，因疑涉嫌刑法第 159 條冒充公務員服章官銜罪，經轄區中正一分局請示台灣台北地方法院檢察署檢察官，由分局先予約制並柔性勸導該穿著警察制服之退休同仁，將制服脫下，並視蒐證情形再後續依法處理。

今日中午12 時許，分局偵查隊隊長鄭志誠親自前往立法院勸導及約制莊民不應穿著警察制服，並向其說明相關法律規定，隨後莊民表示願意配合警方並立即將制服脫下，而分局亦將持續於活動現場派遣蒐證警力，全程掌握現場狀況。

分局強調參與集會活動之民眾應循合法管道表達意見，呼籲勿有企圖混淆視聽之行為；本分局向來尊重民眾表達意見之自由，且執法均會公平合理考量人民表達意見與其他法益間之均衡維護，依法行政、嚴正執法，以兼顧憲法保障人民言論自由及社會大眾之公共利益。

(中時)