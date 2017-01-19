新聞深喉嚨》年金改革方案出爐 最慘的…竟然是勞工！

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社會撕裂，職業別對立了超過8個月，趕在年金改革國是會議倒數前三天，副總統陳建仁公布了官版的年金改革方案，包括18趴將分6年三階段調降；公教勞法定費率則將在6年內，從12%提升到18%；投保薪資採計將在11年內，從現在的5年延長到15年：所得替代率則將在16年內，從75%降為60%。並且保證絕對不會「溯及既往」，以前領到的不會要求吐出來；此外，領不到2.5萬元或3.2萬元的人，不管有沒有領18%優惠存款，都不會被動到。至於2.5萬元還是3.2萬元為最低門檻，則將在22日國是會議中討論。版本終於出來了，能化解社會衝突的危機？或者，危機將更加擴大？

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在攤牌前夕，副總統陳建仁扮演「白臉」，又是在臉書上當「小畫家」圖解年金，又是頻頻受訪「保證」。但「黑臉」更多更囂張！尤其是年金改革實際的操盤手，政務委員林萬億，不願意與被改革的軍公教面對面溝通，卻一直躲在特定媒體上放話，19日，林萬億又嗆聲：「退休領的比在職多，誰還要工作」。這話乍聽有理，實則是最低級的邏輯謬誤；最可恥的政客話術！退休領的是年金，在職領的是薪資，這是刻意混淆視聽的錯誤類比。其次，不管領的多還是少，只要合法，都是政府承諾過的，就算制度設計有缺失，或者已經不合時宜，也是政府的責任。做官的，如今要背棄昔日承諾，根本在溝通之前就該先道歉，沒想到林萬億之流不但不道歉也不溝通，卻又不肯閉嘴。能怪這社會始終醞釀衝突的氣氛嗎？

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「一例一休」搞的百業齊漲，天怒人怨，17日行政院物價小組開了記者會說在查訪了200多家業者之後，「只有一家」因一例一休漲價！這是什麼消遣老百姓的黑色幽默嗎？而在台積電，大立光先後公開痛批「一例一休」之後，義美總經理高志明也開砲了，質疑政府怎麼能無動於衷，但高志明是否太低估了新政府一意孤行的決心？而更諷刺的是，行政院開完記者會的兩天後，連鎖速食業者「摩斯漢堡」也預告將在20日調漲售價。都跟「一例一休」無關啦！八成店家都沒有漲價啦！官員們你們就繼續把埋在沙子裡吧！

美國總統當選人川普將在台北時間20日就職！而打從他當選到就職間，美陸台關係已經風起雲湧，甚至暗藏危機！而最近一則值得注意的消息是，被預期有可能出任副國務卿的前美國駐聯合國大使波頓﹝John Bolton﹞，連兩天呼籲美國重新檢視美國的「一個中國」政策，可重新與大陸談判，也建議美恢復在台駐軍，將部分駐日美軍派駐台灣，制衡「好戰」的中國大陸。波頓認為，談判應以策略整合優先，不該讓北京予取予求，許多人覺得「一中」彷彿不可侵犯，但他強調美應加強在東亞軍事布局，包括增加對台軍售，及再次駐軍台灣；台灣地理位置比沖繩、關島，更接近東亞大陸及南海，將讓美軍在快速部署上更有彈性；若將部分駐沖繩美軍調整到台灣，更可紓解美、日因駐軍產生的緊張。對此，如今總統府與國防部都表示不予置評，該如何看待？

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中國大陸的一帶一路戰略，鋪設鐵路進入歐亞核心，第一班從浙江義烏開往英國倫敦的列車，終於在18日抵達，運送的貨物有家用電器、服裝、布匹、背包或行李箱等家用產品。過去如果用海運，這些貨物將需要幾乎兩倍的時間才能到達目的地。《法新社》就評論，這對英國來說，甚至比對中國大陸更具有意義，因為在英國堅決脫離歐盟之際，吸引中國大陸的投資，與中國大陸的連結非常重要。人家再搞「一帶一路」，我們還在糾纏「一例一休」？而大陸國家主席習近平17日在瑞士達沃斯出席世界經濟論壇演講時意有所指地表示，把困擾世界的問題簡單歸咎經濟全球化，既不符合事實，也無助解決問題。美國總統揚言要築「關稅壁壘」；共產中國的領導人，變成「全球化捍衛者」了？

即便習近平如是說，也有消息指出，美國與大陸兩國已悄悄換檔開打貿易戰！大陸美國商會和大陸學者表示，大陸正威脅和準備採取報復措施，且上週已經提高了從美國進口的動物飼料乾燥玉米酒糟（DDGs）關稅，其他對美國產品的反傾銷稅也擬制度化。不容忽視的是，這場貿易戰表面是美國與大陸間的衝突，但台商恐難逃池魚之殃，因為台灣大量出口大陸，其中有難以估算的比例是再加工之後輸往美國。若是兩強最終走向相爭，台灣該如何自救別當炮灰？

更完整內容請鎖定週一到週五晚上8:00-9:00《新聞深喉嚨》，重播時間凌晨4:00-5:00。

(中時電子報)