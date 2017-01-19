星雲術後休養 不忘關懷眾生

佛光山開山宗長星雲大師去年住院手術後已鮮少公開露面，佛光山常務副住持慧傳法師今天表示，大師復原狀況很好，感謝大家關心；至於農曆春節是否公開露臉，須視身體狀況而定。

佛光山今天舉辦春節平安燈會記者會，媒體關心星雲大師術後恢復狀況，還有何時可以和大家見面。

星雲大師去年身體不適，11月出院返回佛光山休養，但是月餘來尚未見星雲大師公開露臉。

慧傳法師受訪表示，大師在上月阿彌陀佛聖誕日現身，念念不忘照顧眾生，還指示大家「要吃包子、希望大家吃飽」。

慧傳法師說，農曆11月17日、阿彌陀佛聖誕日大師現身雲居樓外廣場，看著大家走進齋堂。隔天大家就拿到好吃的包子。

他說，大師要給每一個人吃包子，而且還要大家吃得飽。慧傳法師表示，大師過去生活在困苦的年代，能吃到包子是幸福的事；雖然目前大師身體不適，但大師思思念念的都是要照顧眾生，讓山上的信眾很感動。1060119

(中央社)