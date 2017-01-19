港前財政司長曾俊華宣布參選特首

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香港前財政司司長曾俊華今天宣布參選下屆行政長官（特首），是近日來第2位表態參選的前重量級官員。

曾俊華下午舉行記者會，宣布有關決定。

曾俊華於去年12月12日請辭，外界一直猜測他是為參選特首作準備，但他遲遲沒有表態，而北京方面也沒有予以批准，令其去向很不明朗。

1月12日，政務司司長林鄭月娥也宣布請辭，並表示一旦獲得北京中央批准，就會宣布參選特首。

3天前，北京中央同時批准林鄭月娥和曾俊華辭職，林鄭月娥當天下午舉行參選特首記者會。

外界普遍認為，下屆特首將是林鄭月娥和曾俊華之爭。

除了林鄭月娥和曾俊華，已表明參選意願的還有前保安局局長葉劉淑儀和退休法官胡國興。1060119

(中央社)