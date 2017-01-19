澳網》爆冷不敵百名外伊斯托明 喬帥止步次輪

世界排名117的烏克蘭選手伊斯托明，19日在澳網男單第二輪經過五盤大戰後爆冷擊敗前球王、尋求3連霸的喬科維奇，賽後奮勇舉臂為自己慶賀。(美聯社)

尋求生涯第7座澳網冠軍以及3連霸的喬科維奇，19日面對世界排名第117的烏茲別克選手伊斯托明，沒想到卻在鏖戰了4小48分鐘之後以6比7(8比10)、7比5、6比2、6比7(5比7)、6比4爆冷落敗，四大滿貫賽之首的澳網15連勝止步，伊斯托明則中止對戰5連敗。

伊斯托明賽後神情略顯激動的表示，為了這場比賽已經準備了很久，能夠贏得此勝也感到特別開心，感謝全場球迷的支持與鼓勵，期盼接下來能打得愈來愈好。

生涯擁有6座澳網冠軍的喬科維奇，19日面對世界排名百名以外的伊斯托明，鏖戰將近5小時候飲恨落敗。(美聯社)

生涯擁有12座大滿貫賽冠軍的喬科維奇，澳網可說是他的幸運地，他分別在2008、2011-13、2015-16拿下了6座澳網金盃，而且自從2015年之後就不曾在澳網落敗，更恐怖的是他在已拿下58勝6敗，勝率高達9成以上，在墨爾本堪稱無敵之姿。

然而在雄偉的巨人終有倒下的一天，而這一天卻是敗在從外卡打上來的伊斯托明，看著他黯然走出球場的背影，讓人不勝唏噓和感傷。

此役，首盤兩人拚戰至搶七，伊斯托明在眾人的驚奇中靠著暴力發球取勝，喬帥在第二盤第11局成功破發扳平盤數。第三盤，喬科維奇神勇的破了伊斯托明3次發球局，輕鬆拿下該盤；陷入無退路的伊斯托明，第四盤第2局就取得破發，一度4比2領先，但喬帥立即在第7局回破，此後雙方力戰至搶七，伊斯托明發揮堅強韌性，將比賽拖至第五盤。

來自烏克蘭的伊斯托明，澳網男單第二輪爆冷擊敗喬科維奇，賽後表示感謝球迷的支持與鼓勵。(美聯社)

決勝盤，伊斯托明在第5局掌握住機會，突破了喬科維奇防線，取得3比2領先，而這個優勢也成為壓垮喬帥的最後一根稻草，讓前世界球王兵敗墨爾本。

(中時電子報)