Baby甜勾黃曉明出院 「小海綿」回家了！
演藝圈銀色夫妻黃曉明、Angelababy（Baby）本月17日順利誕下一子「小海綿」，今(19日)下午4時左右，黃曉明、Baby步出醫院，而黃曉明手上提著小海綿的娃娃車，相當引人注目，夫妻倆感謝大家的關心，而Baby產後身材依舊纖細，如同少女，讓許多網友直呼不科學。
Baby前天順利生下和黃曉明愛的結晶，甫當爸的黃曉明便秀出和兒子的「撞拳照」，說：「小海綿降臨，母子平安」，今傳出黃曉明將接Baby出院，院外便集結大批媒體等候，稍早黃曉明母親、Baby母親先現身，替在場媒體發紅包，臉上洋溢著迎接孫子的滿滿喜悅。
昨日向太陳嵐透露已帶禮物去探問「乾孫子」，她透露小海綿集結「曉B」基因精華，五官立體、大眼高鼻，直呼：「沒見過這麼美膩的小寶寶」，並說小海綿跟她同星座、生肖，生日只差兩天，「緣分就是這麼給力呀！」
(中時電子報)
關鍵字：黃曉明、 Angelababy
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